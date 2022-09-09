Измеритель влажности древесины воспроизводит необходимые промеры без рисков нарушения структурной целостности сырья, что становится предпочтительной проверкой как для изготовителей, так и для конечных покупателей.





Разновидности влагомеров

Спектр выпускаемых влагомеров достаточно широк и включает следующие виды:

Игольчатые. Эта модель снабжена специальными щупами (иголками), посредством которых и определяется степень влажности объекта. Считанные величины выводятся на экране устройства. Эти устройства просты в эксплуатации и отличаются высокой точностью. Из недостатков: мелкие повреждения древесного материала в месте ввода иглы (на готовом изделии замеры проводят в скрытых местах) и предел считывания данных о влаге до 4%, при более сухом материале проверка не несет достоверности.

Для поверхностного анализа. Им свойственны наличие щупа небольшой длины и компактность размеров.

Для глубинных измерений. Применяется преимущественно для крупногабаритного древесного материала, как бревна или брусья. Снабжен хрупким и длинным щупом-иглой, поэтому требует компетентного осторожного пользования.

Диэлькометрический. Принципиально воплощен на базе радиочастотного генератора. Для считывания достаточно дотронуться к поверхности исследуемого объекта высокоточным индикатором. Агрегат учтет породу древесины, вид материала без нарушения целостности и получая при этом высокоточные данные.

Выбор измерителя влажности древесины

При выборе конкретной модели влагомера следует опираться на сферу, в которой он будет применяться. Для обоснованного решения учитывается ряд критериев:

Предел чувствительности. От этого параметра напрямую будет зависеть промежуток считывания информационных показателей о влажности. Для разноплановых задач и изделий необходим приемлемый уровень контроля, от 1 до 50%, а в некоторых случаях и от 0 до 100%.

Погрешность аппарата. Этот параметр прописывается в паспортных данных устройства. Нормальным считается значения критерия до 3%.

Дополнительный опционал. Для облегчения работы с устройством.





Положительно проявил себя и получил одобрительные отзывы о функциональных возможностях влагомер Benetech gm610. Это устройство игольчатого типа считается достойным представителей своего класса.

Преимущества такого прибора:

Встроенные опции гигрометра и термометра, что позволяет обойтись без покупки отдельных девайсов и получать полную информацию от одного прибора.

Автоматическая компенсация. Значительное повышение точности измерений ввиду учитывания температуры воздуха и самой древесины при проведении замеров.

Опция приобретения комплектов сменных игл. Это является важным преимуществом, так как при выходе из строя элементов не нужно менять сам прибор, а стоит заменить только стандартные иглы. Также можно доукомплектовать стандартный набор иглами нужной длины и формы.

Удобство рабочего процесса ввиду дисплея с четким и ярким отображением.

Доказанная продуктивность функционала устройства.

Аппаратное обеспечение снабжается микропроцессором, что обеспечивает высокую точность и отсутствие несоответствий проводимых исследований.