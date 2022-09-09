Рада ЄС остаточно призупинила угоду про спрощений візовий режим з Росією

Рада Євросоюзу 9 вересня ухвалила рішення про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Отже, для громадян Росії будуть діяти загальні правила візового кодексу. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
"Угода про спрощення візового режиму надає привілейований доступ до ЄС громадянам надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії та ще одним доказом нашої непохитної відданості Україні та її народу", - прокоментував міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.