В місті Дубні відкрили сучасний освітній простір

Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль відвідав дубенську приватну школу «Премудрість» та ознайомився з освітнім процесом в умовах війни.
У школі навчається 335 дітей. З них 22 - внутрішньо переміщені особи. Та найголовніше в навчальному закладі – хороше укриття.
Усі працівники пройшли відповідне навчання та знають як діяти під час сигналу «повітряна тривога». Діти впродовж за 2-3 хвилини спускаються в сховище, адже тут є три входи і виходи, що дозволяє в найкоротші терміни перемістити дітей в безпечне середовище.
«У школі новітні технології в навчанні, нестандарті класи та зовсім інший підхід до учнів. Є шкільні кімнати під землею, які оснащенні всім необхідним. Тобто учні не відчувають різниці між поверхами, де йде навчання щодня, і між укриттям. Об’єкт дозволяє розмістити 2553 особи. У наш час важливо, що у цій школі система побудова так, що діти не просто спускаються в укриття, а продовжується процес навчання у безпечному місці. Що є важливим для нас сьогодні», - прокоментував Віталій Коваль.
Джерело.