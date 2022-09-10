Рівне:

Створення та просування сайтів

В місті Дубні відкрили сучасний освітній простір

Рівненська область / Новини регіону 10-сен, 2022, 07:549 prov 0
Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль відвідав дубенську приватну школу «Премудрість» та ознайомився з освітнім процесом в умовах війни.
У школі навчається 335 дітей. З них 22 - внутрішньо переміщені особи. Та найголовніше в навчальному закладі – хороше укриття.
Усі працівники пройшли відповідне навчання та знають як діяти під час сигналу «повітряна тривога». Діти впродовж за 2-3 хвилини спускаються в сховище, адже тут є три входи і виходи, що дозволяє в найкоротші терміни перемістити дітей в безпечне середовище.
«У школі новітні технології в навчанні, нестандарті класи та зовсім інший підхід до учнів. Є шкільні кімнати під землею, які оснащенні всім необхідним. Тобто учні не відчувають різниці між поверхами, де йде навчання щодня, і між укриттям. Об’єкт дозволяє розмістити 2553 особи. У наш час важливо, що у цій школі система побудова так, що діти не просто спускаються в укриття, а продовжується процес навчання у безпечному місці. Що є важливим для нас сьогодні», - прокоментував Віталій Коваль.
Джерело.
Схожі новини
25 614 внутрішніх переселенців вже прийняла Рівненщина
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

25 614 внутрішніх переселенців вже прийняла Рівненщина

В Рівненській області розвивається дошкільна освіта
Головна / Рівненська область

В Рівненській області розвивається дошкільна освіта

На Рівненщині триває комп’ютеризація шкіл
Головна / Рівненська область

На Рівненщині триває комп’ютеризація шкіл

У Рівному підбили підсумки роботи школи у першому навчальному семестрі
Головна / Рівненська область

У Рівному підбили підсумки роботи школи у першому навчальному семестрі

Розпочато перевірку щодо забезпечення належних умов навчання у Степангородській ЗОШ
Головна / Рівненська область

Розпочато перевірку щодо забезпечення належних умов навчання у Степангородській ЗОШ

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору