Вимагав та одержав 400 євро, пообіцявши не відраховувати студента за неуспішність

У Житомирі декана універу викрили на хабарі.За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури викрито посадовця місцевого університету на одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).Установлено, що декан одного з факультетів університету міста Житомира на початку навчального року, у вересні, повідомив студенту спочатку у месенджері, а потім під час зустрічі про те, що оскільки він не склав заліки та іспити під час літньої сесії, то буде відрахований з університету. Однак, якщо хоче залишитися навчатися, то повинен надати йому 400 євро, і все вирішиться позитивно.Викрили декана 08.09.2022 вдень, безпосередньо у робочому кабінеті університету, після одержання ним зазначеної суми неправомірної вигоди.Наразі посадовця вищого навчального закладу затримано у порядку ст. 208 КПК України.Вирішується питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.Корупційний злочин освітянина викрито завдяки спільним злагодженим діям Житомирської обласної прокуратури, Управління СБУ в області, Управління стратегічних розслідувань в області Нацполіції України та СУ Головного управління Нацполіції в області.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.