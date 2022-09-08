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Вимагав та одержав 400 євро, пообіцявши не відраховувати студента за неуспішність

Новини регіону / Житомирська область 10-сен, 2022, 08:009 prov 0
У Житомирі декана універу викрили на хабарі.
За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури викрито посадовця місцевого університету на одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).
Установлено, що декан одного з факультетів університету міста Житомира на початку навчального року, у вересні, повідомив студенту спочатку у месенджері, а потім під час зустрічі про те, що оскільки він не склав заліки та іспити під час літньої сесії, то буде відрахований з університету. Однак, якщо хоче залишитися навчатися, то повинен надати йому 400 євро, і все вирішиться позитивно.
Викрили декана 08.09.2022 вдень, безпосередньо у робочому кабінеті університету, після одержання ним зазначеної суми неправомірної вигоди.
Наразі посадовця вищого навчального закладу затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Корупційний злочин освітянина викрито завдяки спільним злагодженим діям Житомирської обласної прокуратури, Управління СБУ в області, Управління стратегічних розслідувань в області Нацполіції України та СУ Головного управління Нацполіції в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури
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