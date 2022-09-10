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Єлизавета ІІ - правила найдовше з усіх монархів династій Королівства

Головна / Україна і світ / Актуально 10-сен, 2022, 08:259 swet 15
Улюблені кольори королеви Єлизавети II | Vogue Ukraine - Vogue UA 
Сьогодні не лише Британія, а й весь світ сумує за Британською королевою Єлізаветою ІІ. ЇЇ правління – це ціла епоха. Усі, хто знав ососбисто Британську Королеву відгукуються лише позитивно. Адже жінка добре ладила в політичному світі та в Об’єднаному Королівстві.
Єлизавета ІІ ввійшла в історію, як монарх, який не роздумуючи стала на сторону України під час російської агресії. Подейкують, що вона не переносила росіян, та «чуяла їх по духу». Не одноразово вона давала їм характеристику   – «потомствєнниє нєвєжди і злочинці", яких "потрібно обуздать  колективно".
Династія королів Англії починається з Альфреда І Великогокороля Вессекса. Династична королівська епопея боротьби за трон була завжди драматичною, а подекуди і трагічною. Так лише одна Війна Червоної і Білої троянд (двох династичних королівських гілок) тривала 30 років. У південно-східній частині Великої Британії. Нарешті корона перейшла до Генріха Тюдора, який став правити під ім’ям Генріх VII (1485 – 1503 рр.). Щоб остаточно примирити ворожі сторони, Генріх VII одружився з єдиною представницею Йорків, а в своєму гербі поєднав червону та білу троянди.
Війна Червоної та Білої троянд — Вікіпедія

За час владарювання Британського королівського дому, який 2066 року відзначить своє тисячоліття, змінилося сім династій. Зараз у влади рід Віндзорів, який очолювала найдовше «Єлизавета II, милістю Божою королева Сполученого королівства Великобританії і Північної Ірландії та її інших володінь і територій, глава співдружності, захисниця віри».
Релігійні традиції були завжди на першому місці в усіх династіях Королівства. Щонеділі Божу службу відвідували у храмах не лише прихожани, а й усі сім'ї монархів. Британія ніколи не знала такого дикого безбожжя, яке знали ми, українці, в часи радянського рабства. Слід зазначити, що через справедливу, помірковану політичну лінію Королеви їй дав Бог прожити добрі і довгі дні при своєму розумі до кінця.
Світлана Коток.
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