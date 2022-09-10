Єлизавета ІІ - правила найдовше з усіх монархів династій Королівства

Сьогодні не лише Британія, а й весь світ сумує за Британською королевою Єлізаветою ІІ. ЇЇ правління – це ціла епоха. Усі, хто знав ососбисто Британську Королеву відгукуються лише позитивно. Адже жінка добре ладила в політичному світі та в Об’єднаному Королівстві.

Єлизавета ІІ ввійшла в історію, як монарх, який не роздумуючи стала на сторону України під час російської агресії. Подейкують, що вона не переносила росіян, та «чуяла їх по духу». Не одноразово вона давала їм характеристику – «потомствєнниє нєвєжди і злочинці", яких "потрібно обуздать колективно".

Династія королів Англії починається з Альфреда І Великого короля Вессекса . Династична королівська епопея боротьби за трон була завжди драматичною, а подекуди і трагічною. Так лише одна Війна Червоної і Білої троянд (двох династичних королівських гілок) тривала 30 років. У південно-східній частині Великої Британії. Нарешті корона перейшла до Генріха Тюдора, який став правити під ім’ям Генріх VII (1485 – 1503 рр.). Щоб остаточно примирити ворожі сторони, Генріх VII одружився з єдиною представницею Йорків, а в своєму гербі поєднав червону та білу троянди.









За час владарювання Британського королівського дому, який 2066 року відзначить своє тисячоліття, змінилося сім династій. Зараз у влади рід Віндзорів, який очолювала найдовше «Єлизавета II, милістю Божою королева Сполученого королівства Великобританії і Північної Ірландії та її інших володінь і територій, глава співдружності, захисниця віри».

Релігійні традиції були завжди на першому місці в усіх династіях Королівства. Щонеділі Божу службу відвідували у храмах не лише прихожани, а й усі сім'ї монархів. Британія ніколи не знала такого дикого безбожжя, яке знали ми, українці, в часи радянського рабства. Слід зазначити, що через справедливу, помірковану політичну лінію Королеви їй дав Бог прожити добрі і довгі дні при своєму розумі до кінця.

Світлана Коток.