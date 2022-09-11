Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 11.09 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 52650 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2154 (+18) од,бойових броньованих машин / APV ? 4617 (+33) од,артилерійських систем / artillery systems – 1263 (+4) од,РСЗВ / MLRS – 311 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 162 (+0) од,літаків / aircraft – 242 (+3) од,гелікоптерів / helicopters – 213 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 902 (+4),крилаті ракети / cruise missiles ? 216 (+1),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3445 (+19) од,спеціальна техніка / special equipment ? 117 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kharkiv and Donetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!