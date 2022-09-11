200-й день війни: ЗСУ впевнено підходять до Державного кордону

У межах активних контрнаступальних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території.

Про це президент Володимир Зеленський сказав вчора у вечірньому відеозверненні.

Він розповів, що рух українських захисників на різних напрямках фронту продовжується.

При цьому президент наголосив: якщо хтось із російських силовиків боїться повертатися до Росії, Україна гарантує кожному, хто буде затриманий нашими військовими, поводження згідно з Женевськими конвенціями.

Окрім того, Зеленський привітав Дніпро та Лиман, що в Донецькій області, з днем міста, яке відзначили 10 вересня.

«Лиман, Донецька область, ще чекає на наш прапор, і це неминуче. Україна завжди повертається, ми це добре демонструємо. Уся Донеччина буде вільною, буде знову в безпеці й щасливою, як це і має бути в Україні, всюди на нашій землі», — сказав Зеленський.

Звільнення Харківщини

8 вересня українські військові звільнили Балаклію. 9 вересня військові офіційно підтвердили звільнення села Волохів Яр.

Володимир Зеленський заявив, що станом на 9 вересня ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів Харківщини. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, йдеться про територію близько 2,5 тисяч км квадратних.

10 вересня ЗСУ звільнили Куп’янськ.

Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.



Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з початку вересня Україна повернула під свій контроль понад 3 тис. кв км території

На Харківщині російські окупанти втікають з прикордонного населеного пункту Козача Лопань у сторону російського Бєлгорода.

ЗСУ впевнено просуваються до Державного кордону, разом з тим зазначається про дотримання інформаційної тиші, бо є ЗМІ різного характеру, є і "жовта преса", яка мать родную продасть за подачки, але жарку в огонь таки підкине...