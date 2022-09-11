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Поліцейські та рідні розшукують зниклу безвісти жительку Рівного

Рівненська область / Новини регіону 12-сен, 2022, 08:279 prov 0
Продоус Олена Валеріївна, 03.03.1981 р.н.
Жінка близько 18:00 четвертого вересня пішла, з її слів, на роботу, та досі не повернулась. На даний час місцеперебування зниклої не відоме.
Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст приблизно 165-170 см, середньої тілобудови, волосся русяве, довжиною до плечей.
Була одягнута у бежевий спортивний костюм, кросівки білого кольору, при собі мала сумку з зображенням фламінго.
Відомо, що жінка зникала і раніше. Телефон вимкнений.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про її можливе місцеперебування , прохання повідомити за номером телефону 068-067-55-68 або на спецлінію 102.
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