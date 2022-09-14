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У кожного свій фронт - тільки разом ми переможемо

Рівненська область / Новини регіону 14-сен, 2022, 08:509 prov 0
Вже вісім з половиною РОКІВ невтомні руки наших земляків і землячок плетуть захисні сітки для військової техніки та «кікімори» для бійців. Запит на них зараз дуже високий - в зв’язку із переданимнашими партнерами важким озброєнням. Тому і швидкість виготовлення сіток має зрости в рази! Але небайдужих, що долучаються до цієї вкрай необхідної справи, поменшало. Фонд запрошує всіх,хто ще "не втомився" – долучитися для нашої допомоги фронту – прикрити і захистити військову техніку і наших героїв. Військові повідомляють, що є потреба також в теплих речах – світерах, куртках. Приходьте та приносьте за адресою
м. РІВНЕ, вул. Петлюри, 26.
Фонд постійно вишуковує та докуповує ОСНОВИ для СІТОК, придбаває для віськових генератори, турникети, тощо. ЗАРАЗ ЗБИРАЮТЬСЯ КОШТИ ДЛЯ ПРИДБАННЯ ДРОНІВ від Рівненщини. Тому дуже потрібна фінансова допомога.
Для всіх, хто бажає долучитися, повідомляємо РЕКВІЗИТИ ФОНДУ РУЄВИТ:
Благодійна організація "ФОНД РУЄВИТ" м. РІВНЕ, вул. Петлюри, 26.
Код ЄДРПОУ – 39258140
Рахунок в гривнях - UA 573052990000026003030702680
Все буде Україна!!!
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