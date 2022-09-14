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Стало відомо, коли запрацює митний безвіз із ЄС

Головна / Україна і світ 14-сен, 2022, 08:569 prov 0
Європейські партнери України відзначили позитивний темп у реформах за останні місяці, зокрема й у реалізації семи пунктів, які були визначені під час надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Про це говориться у повідомленні Урядового порталу, пише agronews.ua.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що за останні шість місяців була проведена продуктивна робота в частині повноцінного функціонування секторальних «безвізів» із Євросоюзом.
«Енергетичний, транспортний «безвізи», економічний «безвіз» щодо скасування тарифів і квот. З 1 жовтня запрацює митний «безвіз», наступного року — промисловий. Для українського бізнесу — це мільярди  гривень прибутків уже зараз і десятки мільярдів у можливостях для розвитку», — зауважив він.
Крім того, під час візиту було підписано п’ять важливих угод. Як відзначив Денис Шмигаль, Україна тепер є частиною «Цифрової Європи» — угоди для фінансування проєктів цифровізації та ІТ-технологій на 7,5 млрд євро.
«Ми отримали додаткові 500 млн євро на житло для внутрішньо переміщених осіб і підтримку малих фермерських господарств. Ще 122 млн євро на різні гранти для держави та громадянського суспільства», — зазначив очільник уряду.
Підписано також угоди про співробітництво в митній та податковій сферах, що, за словами прем’єр-міністра, дозволить Україні повністю привести ці органи до найкращих європейських стандартів.
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