Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.09 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 53650 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2180 (+5) од,бойових броньованих машин / APV ? 4665 (+3) од,артилерійських систем / artillery systems – 1290 (+11) од,РСЗВ / MLRS – 311 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 167 (+2) од,літаків / aircraft – 246 (+2) од,гелікоптерів / helicopters – 215 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 908 (+4),крилаті ракети / cruise missiles ? 233 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3501 (+32) од,спеціальна техніка / special equipment ? 120 (+3).Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kharkiv and Donetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!