Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.09 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 54050 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2199 (+6) од,бойових броньованих машин / APV ? 4690 (+8) од,артилерійських систем / artillery systems – 1302 (+7) од,РСЗВ / MLRS – 312 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 168 (+1) од,літаків / aircraft – 250 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 216 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 908 (+0),крилаті ракети / cruise missiles ? 233 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3550 (+28) од,спеціальна техніка / special equipment ? 121 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Donetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!