В соцмережах та в ЗМІ знову заговорили про Арнольда Шварценеггера та його колишню дружину - Машу

У твіттері обговорюють зовнішність колишньої дружини Арнольда Шварценеггера Марії Шрайвер: вона потрапила до об'єктивів фотографів, з'явившись на прогулянці Лос-Анджелесі.Користувачі вирішили, що те, як зараз виглядає колишня перша леді Каліфорнії, є наслідком невдалих пластичних операцій, і навіть порівняли її з клінгонами (вигадана інопланетна раса із всесвіту "Зоряний шлях"). Марія Шрайвер, яка є племінницею колишнього президента США Джона Кеннеді, вийшла заміж за Арнольда Шварценеггера у 1986 році.

У шлюбі у пари народилося четверо дітей: Кетрін, Христина, Патрік та Крістофер. Пара оголосила про розлучення у 2011 році, коли стало відомо, що у Шварценеггера є син Арні від хатньої робітниці Мілдред Баени.

Зірковий син нещодавно показав суспільству свою матір

В одному з інтервю Марія розповіла, що Арнольд почав нею ігнорувати, коли почали даватися в знави численні іньєкції ботоксу. Зірка бойовиків та фантастичних триллерів дав дружині клікуху - «борода Дон Кіхота Ламанчєского», розповідає з образою жінка.

Марія зауважує, що мала чотири судових позови з відомими клінніками та пластичними хірургами, та останні довели, що робили все професійно, але в жінки із роками відбулися фізіологічні зміни, які потягли за собою такі наслідки. Постраждала каже в прямому ефірі, що разом з ботоксом їй підсунули якогось гормона, так як підборіддя почало в неї рости саме собою. Щоб якось повернути чоловіка, що тільки не робила Маша: вона вдалася до провокацій, шуллєрства. Відома в окрузі аферистка робила фотосесії у віп-готелях, ресторанах, кидала інформацію, що має нові стосунки і от-от має вийти заміж за нового бойфренда, яких просила час від часу надзвонювати та влаштовувати сцени «вішання на шию». Вона навіть погодилася на видалення 4,5 см підборіддя! Але виявилося усе марним, адже чоловік втратив до неї інтерес. Відомому американському телеканалу на питання ведучої, про що вона шкодує – родичка американського президента відповіла, - « про те, що зробила за своє життя 154 іньєкції ботоксу.