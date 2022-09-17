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На Рівненщині поліцейські спільно з небайдужим чоловіком повернули батькам загубленого чотирирічного хлопчика

Рівненська область / Новини регіону 18-сен, 2022, 08:379 prov 0
Поки рідні поралися по господарству у селі Ясинець колишнього Дубровицького району, малий вирішив прогулятися. Та так захопився, що відійшов у напрямку Дубровиці на майже 5 кілометрів.
Розгубленого хлопчика побачив дубровицький підприємець і звернувся до поліцейських, які несли службу на блок-посту.
Дитина назвала лише своє ім’я та вік, а також вказала як звати маму.
Малолітнього правоохоронці нагодували та разом із небайдужим чоловіком розпочали пошуки батьків згуби. Спільними зусиллями це вдалося зробити і вже менш аніж за півгодини хлопчика везли до матері.
Жінка не стримувала сліз і не переставала дякувати рятівникам. Вона пояснила, що вони приїхали із Дубровиці у село збирати картоплю і не помітили як зникла дитина.
Великі та добрі серця звичайних людей. З такими народом наша країна точно переможе!
Поліція Рівненської області.
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