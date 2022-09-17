На Рівненщині поліцейські спільно з небайдужим чоловіком повернули батькам загубленого чотирирічного хлопчика

Поки рідні поралися по господарству у селі Ясинець колишнього Дубровицького району, малий вирішив прогулятися. Та так захопився, що відійшов у напрямку Дубровиці на майже 5 кілометрів.Розгубленого хлопчика побачив дубровицький підприємець і звернувся до поліцейських, які несли службу на блок-посту.Дитина назвала лише своє ім’я та вік, а також вказала як звати маму.Малолітнього правоохоронці нагодували та разом із небайдужим чоловіком розпочали пошуки батьків згуби. Спільними зусиллями це вдалося зробити і вже менш аніж за півгодини хлопчика везли до матері.Жінка не стримувала сліз і не переставала дякувати рятівникам. Вона пояснила, що вони приїхали із Дубровиці у село збирати картоплю і не помітили як зникла дитина.Великі та добрі серця звичайних людей. З такими народом наша країна точно переможе!