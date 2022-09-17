На Житомирщині батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу підозрюють у розбещенні малолітніх вихованців

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чуднівської окружної прокуратури батьку-вихователю повідомлено про підозру у розбещенні малолітніх дітей, вчиненого особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілих та піклування про них (ч. 2 ст. 156 КК України).Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння тяжкого злочину проти статевої свободи та недоторканності малолітніх дітей причетний батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу, у якому проживали шестеро вихованців.Підозрюваний, користуючись своїм статусом батька-вихователя, неодноразово, протягом липня-серпня цього року вчиняв розпусні дії стосовно двох 13-річних дівчаток. Одна з потерпілих на насильницькі дії батька-перевертня поскаржилася своїй старшій сестрі, яка повідомила про злочин правоохоронним органам.Наразі рішенням виконавчого комітету міськради функціонування дитячого будинку сімейного типу припинено, трьох вихованців влаштовано до іншого дитячого будинку сімейного типу, ще трьох тимчасово влаштовано у сім'ї родичів.Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.Триває досудове розслідування, яке проводить Житомирське райуправління поліції.