19 вересня - Михайлів день, або Михайлове чудо

19 вересня у християнському православному світі святкують свято Архангела Михаїла. Дуже багато є легенд про найголовнішого Архангела серед небесних ангелів та найперше в Біблії розповідається, що він скинув на Землю з Неба Змія стародавнього, який на небі зробив заколот проти Бога.

Важко знайти ще архангела, якому в Україні надається така шана. Недарма у Києві збудований Михайлівський золотоверхий собор, оплот і православної віри, і захисту, і науки.

Архангел був поставлений Господом над усіма янголами та низринув тих, хто відчув гординю проти Бога, у тому числі й сатану.