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19 вересня - Михайлів день, або Михайлове чудо

історія / Тематична / Актуально / Сторінка для чоловіків 18-сен, 2022, 20:549 swet 27
19 вересня у християнському православному світі святкують свято Архангела Михаїла. Дуже багато є легенд про найголовнішого Архангела серед небесних ангелів та найперше в Біблії розповідається, що він скинув на Землю з Неба Змія стародавнього, який на небі зробив заколот проти Бога.
Важко знайти ще архангела, якому в Україні надається така шана. Недарма у Києві збудований Михайлівський золотоверхий собор, оплот і православної віри, і захисту, і науки.
Архангел був поставлений Господом над усіма янголами та низринув тих, хто відчув гординю проти Бога, у тому числі й сатану.  
Також цей день ще називають Михайловим чудом. Тому багато хто в цей день розпочинає важливі справи.
 
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