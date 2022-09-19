Судитимуть експоліцейського, який незаконно заволодів автомобілями зі спецмайданчика

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та до суду скеровано обвинувальний акт стосовно екс-керівника структурного підрозділу ГУНП в Рівненській області, якому інкримінують незаконне заволодіння транспортними засобами, що завдало великої матеріальної шкоди та заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, (ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України).В ході досудового розслідування встановлено, що ще у 2019 році поліцейський неодноразово приїжджав у Сарненський ВП ГУНП в Рівненській області та особисто визначав конкретні марки та моделі транспортних засобів, які були речовими доказами у кримінальних провадженнях, та котрі згодом були вивезені з вказаного місця евакуаторами. За даними слідства, правоохоронець таким чином заволодів 16 транспортними засобами, загальна вартість яких становить понад 1 млн грн.Окрім цього, наприкінці 2019 року ексначальник відділення надав своїм підлеглим усну вказівку видати стороннім особам з території спецмайданчика автомобіль «Lexus», який, зрештою, за допомогою евакуатора транспортували у невідомому напрямку. Авто розібрали на запчастини, а кузов повернули на спеціальний майданчик, чим завдали власнику збитків на 864 тис. грн.Досудове розслідування проводив третій слідчий відділ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.Наразі перевіряється причетність також інших працівників поліції до вчинення злочину.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.