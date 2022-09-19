Турнір до Міжнародного дня миру увійшов у залік 8-го етапу на визначення володаря кубка міста Сарни. Інтелектуали засудили ненажерливого кацапського агресора та віддали належне миру як в Україні так і у світі загалом, що раніше мало хто цінував та помічав.
Зіграли турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію.
Довго розкачуватися ніхто не збирався, тому учасники зразу ж взялися за справу. Найкраще це вийшло у Олександра Параниці, який на одному диханні пройшов перші шість турів без жодної втрати очок. Решта учасників турніру почергово чіплялись за лідера і намагались скласти йому конкуренцію. Найкраще це виходило спочатку у Олександра Цицюри, потім у Андрія Чернецова та Івана Копищика.
Але по справжньому притиснув втікача Олександр Абрамчук, котрий ще за тур до закінчення мав шанси на золоту сходинку, та дарма. Олександр Параниця цього дня був в ударі і не зазнавши жодної поразки в турнірі з результатом 7,5 очок заслужено став чемпіоном. Олександр Абрамчук, маючи 6,5 очок, отримав срібну нагороду. А Віктор Параниця у останньому турі зумів створити неможливе . Перебуваючи за тур до завершення на 10 місці, він зумів вибороти бронзову нагороду з доробком у 5.5 очок. Цьому правда сприяла і запекла боротьба у всіх вирішальних партіях на перших дошках та втрата очок конкурентів.
Втішне четверте місце у Віталія Годунка. Пятірку кращих замкнув Олександр Цицюра, а неодноразовий абсолютний чемпіон Сарненського району Олексій Жакун задовільнився цього разу лише шостим місцем.
Олександр Абрамчук – голова Сарненської районної федерації шахів.