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За зґвалтування малолітньої до 15 років позбавлення волі засуджено жителя Новоград-Волинського району

Новини регіону / Житомирська область 21-сен, 2022, 08:459 prov 0
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Новоград-Волинської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні малолітньої, яка не досягла 14-річного віку, незалежно від її згоди, вчиненому повторно (ч. 6 ст. 152 КК України).
Вироком суду йому призначене покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років та стягнуто 50 тис. грн за заподіяння моральної шкоди.
Також, за вироком суду, інформацію про скоєння обвинуваченим особливо тяжкого злочину внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
Ювенальний прокурор у суді довів, що у листопаді 2020 року 32-річний житель Новоград-Волинського району порушив загальноприйняті норми моралі і поведінки у суспільстві та вчинив стосовно малолітньої дії сексуального характеру.
Він запросив потерпілу до себе додому і запропонував залишитися на ніч, коли ж вона погодилася, пізно увечері, скориставшись тим, що малолітня дитина не зможе чинити опір і за своїм віком могла не розуміти значення своїх дій, скоїв злочин проти статевої свободи та недоторканості, вранці скоївши повторно.
Свою вину фігурант провадження не визнав та у скоєному не розкаявся.
Однак прокурори надали суду беззаперечні докази, що базувалися на результатах проведених експертиз та здобутих слідством показаннях, на підставі яких суд виніс покарання, співмірне скоєному злочину.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
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