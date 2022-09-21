За зґвалтування малолітньої до 15 років позбавлення волі засуджено жителя Новоград-Волинського району

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Новоград-Волинської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні малолітньої, яка не досягла 14-річного віку, незалежно від її згоди, вчиненому повторно (ч. 6 ст. 152 КК України).Вироком суду йому призначене покарання у виді позбавлення волі строком ната стягнуто 50 тис. грн за заподіяння моральної шкоди.Також, за вироком суду, інформацію про скоєння обвинуваченим особливо тяжкого злочину внесено доЮвенальний прокурор у суді довів, що у листопаді 2020 року 32-річний житель Новоград-Волинського району порушив загальноприйняті норми моралі і поведінки у суспільстві та вчинив стосовно малолітньої дії сексуального характеру.Він запросив потерпілу до себе додому і запропонував залишитися на ніч, коли ж вона погодилася, пізно увечері, скориставшись тим, що малолітня дитина не зможе чинити опір і за своїм віком могла не розуміти значення своїх дій, скоїв злочин проти статевої свободи та недоторканості, вранці скоївши повторно.Свою вину фігурант провадження не визнав та у скоєному не розкаявся.Однак прокурори надали суду беззаперечні докази, що базувалися на результатах проведених експертиз та здобутих слідством показаннях, на підставі яких суд виніс покарання, співмірне скоєному злочину.