Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 21.09 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 55110 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2227 (+11) од,бойових броньованих машин / APV ? 4748 (+24) од,артилерійських систем / artillery systems – 1340 (+17) од,РСЗВ / MLRS – 318 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 168 (+0) од,літаків / aircraft – 253 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 217 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 932 (+7),крилаті ракети / cruise missiles ? 239 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3610 (+23) од,спеціальна техніка / special equipment ? 125 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!