Генерал Романенко: війна може призупинитись через каскадний обвал армії Путіна. Інтерв'ю

У війні Росії проти України можливе призупинення. За певних обставин ворог може повністю вивести свої війська з нашої країни. Але говорити про закінчення війни передчасно доти, доки у Росії править путінський режим.
Українські Сили оборони можуть спричинити "каскадний обвал" армії ворога, коли після прориву першої лінії оборони наступні лінії здаватимуться без бою. Головна умова для цього – потужні поставки західних озброєнь.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.
– Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що успішний контрнаступ української армії на Харківщині дає надію на закінчення війни. Ви погоджуєтесь із такою оцінкою?
– Закінчення війни – ні, але можлива перспектива припинення бойових дій.
У чому різниця? Закінчення війни для України може мати місце тоді, коли зміниться режим у Росії. Це не означає, що замість Путіна просто прийдуть пропутінці. Це означає, що мають відбутися принципові зміни, до влади має прийти демократичний уряд.
Закінчення бойових дій можливе у разі, якщо на фронті будуть серйозні досягнення стратегічного рівня. Те, що сталося у Харківській області, – це досягнення оперативного рівня. Дуже важливі, необхідні. Наша армія має перспективи у напрямку Донецької операційної зони – Лиман та Лисичанськ Луганської області.
Але щоб досягти стратегічного рівня, союзникам необхідно поставити ЗСУ сучасні ефективні озброєння та техніку. Це дозволить реалізувати стратегічне завдання, яке сформулював міністр оборони США Остін ще на першому "Рамштайні" – знизити потенціал РФ до рівня, коли вона не зможе воювати з будь-ким, насамперед із сусідами.
Начебто є поки що неофіційні рішення американців щодо того, що таки до цієї мети необхідно йти. Можливо, в умовах гібридної війни відкрито говорити про це не треба, але Україну потрібно забезпечувати озброєнням.
Росія поки що має перевагу в ствольній артилерії, у системах залпового вогню. І цей потенціал треба вирівнювати. Виходячи з того, як це відбувається зараз, вказівок на те, що таке вирівнювання відбудеться швидко, немає.
Але це може статися через каскадний обвал. Нам необхідно досягти успіхів у подібних воєнних операціях, наприклад, на Херсонському або на Донецько-Луганському напрямку.
– Що таке каскадний обвал?
– Це обвальний вплив на противника, коли успіх досягається на якійсь ділянці, наприклад, проривається перша лінія оборони. Під впливом не стільки наших ударних сил, скільки завдяки морально-психологічному та політичному впливу, друга, третя та наступні лінії оборони вже не чинять опору.
Такий військовий прорив може призвести до форс-мажорних обставин у військово-політичному керівництві Росії.
Але щоб здійснити це лише військовим шляхом, нам необхідно сучасних озброєнь у чотири рази більше, ніж те, що нам поставили союзники за пів року війни.
– Тобто, на вашу думку, закінчення війни за нинішнього режиму в Росії неможливе, але можливе призупинення воєнних дій. На якій точці?
– Якщо відбудуться відповідні дії на фронті, якщо буде ще один успіх оперативного рівня, наприклад, на Херсонському напрямку, це призведе до змін у військово-політичному керівництві Росії. Але це буде призупинення бойових дій. Можливо, вони погодяться на те, щоби повністю звільнити нашу територію.
– Включно з Кримом?
– Звичайно, наше керівництво поставило за мету звільнити територію України та вийти на кордони 1991 року. А це означає не лише Крим, а й Донбас.
– Це реальна перспектива?
– За неї зараз бореться керівництво країни на чолі із президентом. Якщо раніше йшлося про те, щоб повернутися до кордонів станом на 23 лютого, то тепер, після стількох жертв і втрат, Україна перехопила не лише військову, а й політичну ініціативу. Тому підхід вже інший – повернення до кордонів 1991 року.
– Уточніть, будь ласка. Ви вважаєте, що можливий повний відхід російської армії з території України, але це не означатиме закінчення війни?
– Це може призвести до призупинення бойових дій та початку переговорів про існування держави, забезпечення безпеки, щоб не допустити повторення того, що сталося 24 лютого.
Але це не закінчення війни. Закінчення війни – це повернення всіх окупованих територій та зміна режиму в Росії, щоб з ними можна було укладати якісь угоди з тим, щоб безпека України не була знову порушена.
– За оцінками Інституту вивчення війни, вже найближчими тижнями українські Сили оборони можуть повернути майже всю західну частину Херсонської області, якщо продовжать контрнаступ і блокування логістики РФ. Ви згодні?
– Щоб це сталося, треба значно знизити військовий потенціал правобережного угруповання противника на Херсонському напрямку. Поки що цього не досягнуто. Ми цінуємо своїх солдатів, кидати їх на багатоешелоновану оборону недоцільно.
Нам треба займатися Херсонським напрямком, а тут бити їхньою артилерією, авіацією, знижувати їхній потенціал. Потім оцінити ситуацію, наші та їхні можливості. Думаю, Генштаб виграє цей час для того, щоб завдати остаточного удару по Херсонському угрупованню противника.