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Оборудование для автомастерских от Hunter

Комерційна 26-сен, 2022, 16:419 prov 105

Компания Hunter Engineering является неоспоримым лидером по производству и продаже оборудования для СТО. Она специализируется на проверочных линиях, системе развала-схождения, балансировочных стендах.

История бренда началась в 1946 году с великого изобретателя Ли Хантера, который первый придумал быстрый способ зарядки аккумуляторной батареи. После этого он начал работать над созданием компании, которая бы реализовывала его изобретения. И спустя некоторое время ему это удалось

Теперь оборудование Hunter в Украине пользуется большим спрос среди автомастерких. Но несмотря на столь широкую популярность, компания не останавливается на достигнутом, а идет дальше и совершенствуется. И все для того чтобы их клиенты получали исключительно качественную продукцию.


Особенность оборудования для автосервиса Hunter

Оборудование Hunter вне конкуренции на рынке, это обусловлено следующими параметрами:

Компания в своей работе использует исключительно инновационные разработки. И именно благодаря этому завоевала репутацию технологического лидера в сфере оборудования для обслуживания, а также ремонта ходовой части машины.

Производство оборудования для автосервиса Hunter происходит на территории США.

На заводе ведется строгий контроль за всеми этапами создания продукции для станций технического обслуживания автомобиля.

В команде работают только опытные профессионалы, на счету которых множество дипломов и престижных наград.

Владельцам автосервиса компания Hunter предлагает такие виды оборудования:

  • линия контроля Hunter Quick Chek представляет собой системы, которая в считанные минуты проведет диагностику ходовой части автомобиля, проверит наличие ошибочных кодов, а также измерит глубину протектора;

  • четырех-стоечные и ножные подъемники, которые предназначены для выполнения процедур измерения, а также регулировки углов установки колес;

  • шиномонтажные стенды, представленны в трех видах: автоматические, с центральным зажимом и центральным столом;

  • стенды развал-схождение, которые базируются на программном обеспечении WinAlign;

  • балансировочные стенды - одно из основных направлений в работе бренда. Балансировка происходит с использованием инновационных технологий таких, как Road Force, SmartWeight;

  • оборудование для автосервиса, позволяющее протачивать диски предлагается двух видов: без снятия колеса с автомобиля и со снятием барабана или тормозного диска;

  • оборудование Хантер для грузовиков дает возможность сократить время настройки, за счет измерений на трех осях одновременно.


Оборудование для автосервиса - это всегда качество и надежность, в котором уже неоднократно убедились те, кто сделал выбор в пользу продукции от этого бренда. Подробнее с их отзывами можно ознакомиться на официальном сайте производителя.

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