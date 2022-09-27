Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 28.09 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 58150 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2312 (+6) од,бойових броньованих машин / APV ? 4889(+8) од,артилерійських систем / artillery systems – 1381 (+3) од,РСЗВ / MLRS – 331 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 175 (+0) од,літаків / aircraft – 262 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 224 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 989 (+12),крилаті ракети / cruise missiles ? 242 (+1),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3742 (+12) од,спеціальна техніка / special equipment ? 131 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk ans Donetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!