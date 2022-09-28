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Перед судом постануть учасники угруповання, які хотіли переправляти чоловіків закордон під виглядом волонтерів

Новини регіону / Хмельницька область 30-сен, 2022, 08:089 prov 0
За матеріалами ДБР завершено досудове розслідування відносно трьох колишніх військових, які займалися незаконним переправленням чоловіків призовного віку за кордон.
Обвинувальні акти скеровано до суду.
У перші тижні російської агресії проти України троє спритників з Хмельницького почали пропонувати військовозобов’язаним громадянам України переправити їх до Європи під виглядом осіб, що супроводжують гуманітарні вантажі для потреб ЗСУ.
За свої послуги ділки просили гроші в еквіваленті від 2 тис. доларів США.
Злочинний намір був вчасно викритий працівниками ДБР, й канал незаконного переправлення – заблокований. Задокументовано декілька фактів отримання коштів від потенційних замовників. Організатора схеми було затримано «на гарячому» - під час отримання частини плати – 600 доларів США.
Згодом про підозру було повідомлено двом іншим учасникам оборудки.
Вони обвинувачуються у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.
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