Перед судом постануть учасники угруповання, які хотіли переправляти чоловіків закордон під виглядом волонтерів

За матеріалами ДБР завершено досудове розслідування відносно трьох колишніх військових, які займалися незаконним переправленням чоловіків призовного віку за кордон.
Обвинувальні акти скеровано до суду.
У перші тижні російської агресії проти України троє спритників з Хмельницького почали пропонувати військовозобов’язаним громадянам України переправити їх до Європи під виглядом осіб, що супроводжують гуманітарні вантажі для потреб ЗСУ.
За свої послуги ділки просили гроші в еквіваленті від 2 тис. доларів США.
Злочинний намір був вчасно викритий працівниками ДБР, й канал незаконного переправлення – заблокований. Задокументовано декілька фактів отримання коштів від потенційних замовників. Організатора схеми було затримано «на гарячому» - під час отримання частини плати – 600 доларів США.
Згодом про підозру було повідомлено двом іншим учасникам оборудки.
Вони обвинувачуються у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.