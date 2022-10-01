Как подобрать дверные петли

На современном рынке представлены разнообразные варианты дверных петель. Все чаще в каталогах производителей появляются новые решения, что способствует расширению товарного ассортимента.

Разновидности и особенности петель

Петли на двери накладные предназначены для межкомнатных дверных конструкций. Модификациями накладного типа выступают петли в виде карточных вариантов и петель бабочек. Для карточных петель характерно углубление как в самой двери, как и в дверном коробе. Благодаря конструкционным особенностям возможно открытие дверного полотна в две стороны, что особенно актуально для помещений с большим скоплением людей.

Главной характерной особенностью двухсторонних петель от стандартных выступает их строение. Такие варианты подразумевают наличие третьей пластины и двух осей по бокам, что способствует вращению.

Врезные петли обладают сходством с накладными вариантами особенностями строения, но имеют кардинальное отличие по принципу монтажа: необходимо углубление в торце двери.

Дверные навесы углового типа

К главной отличительной особенности угловых навесов для дверей можно отнести внешний вид изделий. Для этого варианта характерно не наличие пластин, а уголков, фиксация которых осуществляется к стержню. Угловые петли устанавливаются в торец дверной конструкции посредством саморезов. Благодаря такой форме возможно удобное и плотное их размещение. К недостатку данной разновидности можно отнести видимость петель на двери.

Скрытые петли

Скрытая дверная петля пользуется особенным спросом среди покупателей. Купить скрытые модели предпочитают многие люди по причине того, что их установка осуществляется непосредственно в дверь и раму короба. Для скрытых навесов характерны следующие преимущества:

незаметное крепление;

петли невозможно срезать при попытке взлома;

регулировка дверей в трех плоскостях;

эстетичный внешний вид двери.

Установка скрытых навесов достаточно тяжелая, поэтому этот вопрос лучше доверить специалисту. Для углубления изделий в коробе и торце дверного полотна нужно выпилить довольно глубокую нишу. Для оси на шарнире характерно скрытие в корпусе из металла и надежная защита от повреждений.

Ввертые петли

Для данных изделий характерно наличие накладных колпаков, благодаря чему сохраняется эстетичный вид дверей. Собирать петли следует в соответствии с тоном дверного полотна или его покрытием. Для ввертных петель характерна декоративная функция. Такие варианты не предназначены для дверных конструкций, основой которых выступает мягкая древесина или низкопробный пластик. Петли из данной категории могут негативно отразиться на внешнем виде дверей, что приведет к порче и нарушению внутренней структуры полотна.

Какие дверные петли выбрать?

Определенные виды петель предназначены для конкретных случаев. К примеру, для любого входного дверного полотна следует выбирать варианты в виде сложных и прочных петель. От правильного выбора зависит безопасность и надежность двери. Выбирать цветовую гамму и дизайн нужно в соответствии с личными предпочтениями и особенностями интерьера. Хорошим решением будет посмотреть петли в замок укр.

Перед покупкой нужно определить вес дверного полотна. Для каждого производителя характерно изготовление петель в соответствии с графиком зависимости. Другими словами можно сказать, что вес двери определяет количественное число, материал и вид дверей.

Дверные петли представлены в разных ценовых диапазонах. Цена изделия определяется размером, материалом, дизайном и прочими параметрами. Некоторые специалисты рекомендуют отдавать предпочтение дверям в полной мере укомплектованным фурнитурой.