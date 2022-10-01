Ракета Firefly Alpha успішно вийшла у космос

Ракета Firefly Alpha на орбіті. Жовтень 2022. Кадр з відео Firefly Aerospace

Дуже гарна і незвичайна новина для українців у такі непрості часи. Американська Firefly Aerospace успішно досягла орбіти під час другого випробувального польоту ракети Alpha.

«Firefly Alpha вийшла у космос!» - написав у себе на сторінці у ФБ творець та основний інвестор і акціонер Firefly Aerospace - українець Максим Поляков. П’ять років тому він викупив активи компанії після банкрутства та інвестував у неї близько $210 млн.

«Компанія Firefly Aerospace здійснила успішний запуск другої ракети Alpha. Це визначний крок для компанії, яка за 5 років оговталася від банкрутства, перебудувалася та стала однією з успішних приватних космічних компаній.

Варто звернути увагу на кольори прапору України на ракеті. Це послання всім тим, хто вміє читати поміж рядків. Слава Україні!» - зауважив Поляков. Дивитися тут: https://www.youtube.com/watch?v=jprpUmrIjTs&feature=emb_imp_woyt

Як відомо, ракету творила українська команда на чолі з Поляковим. Команда у Дніпрі, яка пізніше стала компанією Максима Полякова Flight Control, розробляла для Firefly турбонасосний агрегат.

«Щоб зробити це власними силами, нам знадобилося би два?три роки, а завдяки українським інженерам ми впоралися за шість місяців», – розповідав Том Марк’юзік.

Вона стартувала з бази космічних сил США Вандерберг у Каліфорнії о 10:01 за київським часом. Усі ступені ракети відпрацювали штатно, вивівши ракету на орбіту висотою 300 км. Ракета доставила у космос близько 35 кг корисного вантажу: два навчальні та наукові супутники типу CubeSat та пять PicoSat. Як відомо, ракету творила українська команда на чолі з Поляковим. Команда у Дніпрі, яка пізніше стала компанією Максима Полякова Flight Control, розробляла для Firefly турбонасосний агрегат.«Щоб зробити це власними силами, нам знадобилося би два?три роки, а завдяки українським інженерам ми впоралися за шість місяців», – розповідав Том Марк’юзік.Вандерберг у Каліфорнії о 10:01 за київським часом. Усі ступені ракети відпрацювали штатно, вивівши ракету на орбіту висотою 300 км. Ракета доставила у космос близько 35 кг корисного вантажу: два навчальні та наукові супутники типу CubeSat та пять PicoSat.

На борту також є капсула зі 128 поштовими картками від студентів зі всіх Сполучених Штатів Америки. У компанії підтвердили успішне відділення супутників. Їхні власники повідомили про отримання сигналу. Це був другий випробувальний політ Alpha. Його основною метою було випробування всіх систем ракети.

Таким чином, мрія українського підприємця в космічній галузі здійснилася і Максим Поляков посів гідне місце серед плеяди українців, які творили космічну Україну. Нещодавно підприємець прийняв участь у придбанні народного супутника Фондом Сергія Притули. Цей проект на сьогодні став найуспішнішим волонтерським проектом за час війни в Україні. Притула окремо подякував Максиму Полякову, завдяки долученню якого "змогли здійснити цей проєкт швидко і головне компетентно".



- Україна отримала можливість комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR. Це принципово збільшує здатність виявляти та завдавати ураження окупантам. Міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook перелічив, які переваги надають супутники ICEYE:- Україна отримала можливість комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR. Це принципово збільшує здатність виявляти та завдавати ураження окупантам.

- Супутники з технологією SAR особливо актуальні восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці, день чи ніч. Українські військові самі визначають, звідки і коли отримувати потрібні дані. Наразі здійснюється систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на півдні та сході.

- Відомості надходять від аналітиків до бойових підрозділів дуже швидко. Російським окупантам буде складніше приховувати свої наміри, це ще більше ускладнить їхню логістику. Резніков подякував усім, хто долучився до фінансування цієї ініціативи, команді Фонду Сергія Притули – за її втілення, підприємцю Максиму Полякову – за "дуже важливе сприяння".



Хто такий Максим Поляков

Народний супутник

Світлана Коток

