Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 60430 (+320) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2380 (+3) од,бойових броньованих машин / APV ? 4991 (+16) од,артилерійських систем / artillery systems – 1405 (+0) од,РСЗВ / MLRS – 338 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 176 (+0) од,літаків / aircraft – 265 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 228 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1026 (+11),крилаті ракети / cruise missiles ? 246 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3811 (+15) од,спеціальна техніка / special equipment ? 131 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk and Bakhmut directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!