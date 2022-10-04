Заволоділи понад 16 млн грн ошуканих вкладників – організаторам будівельної афери у Рівному загрожує до 12 років ув’язнення

Прокурорами Рівненської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно власника та директора товариства за фактом заволодіння ними коштами громадян та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловіки, діючи за попередньою змовою, у 2018-2020 роках укладали з громадянами договори купівлі–продажу майнових прав на квартири в житловому комплексі у Рівному. Проте, отримавши гроші від інвесторів, зловмисники не вклали їх у будівництво нерухомості, аби виконати умови договорів, а навпаки - частиною коштів заволоділи, а іншу частину розтратили. Встановлена сума збитків складає понад 16,5 млн гривень. Слідством встановлено 37 ошуканих вкладників.В ході слідства, з метою відшкодування збитків, судом накладено арешт на майно обвинувачених. Зокрема, йдеться про земельні ділянки, автомобілі та об’єкти нерухомості, а також частки в статутних капіталах товариств та корпоративні права.Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду для розгляду по суті.Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області та СВ РУП ГУНП в Рівненській області.Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.