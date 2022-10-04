ISW розповів про значні успіхи ЗСУ у районі Лимана та в Херсонській області

Про це пише у своєму традиційному щоденному звіті про події на фронтах російсько-українського конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Перемоги Збройних сил УкраїниЗгідно із геолокаційними кадрами, українська армія продовжує наступ на схід від Лимана і, ймовірно, прорвала кордон Луганської області у напрямку Кремінної.
На Херсонщині, повідомляють українські та російські джерела, Збройні сили України здійснили значні прориви на півночі області.
Поразки елітних російських частинАналітики Інституту зазначають, що під Лиманом воювала 144-та мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії рф. У Херсонській області, за інформацією російських джерел, ЗСУ протистоїть 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія.
Обидві ці військові структури до війни називали одним із найелітніших частин російської федерації. Тож, наголошує Інститут, припущення про деградацію російського війська під час війни, яка затягнулася попри попередні плани військово-політичного керівництва рф, підтверджуються.
ISW нагадав також про розгром 4-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії, який мав місце раніше на харківському напрямку, підтвердивши цим прикладом проблеми окупаційних підрозділів, які дедалі більше посилюються із затягуванням російської військової агресії проти України.
Нагадаємо, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів у інтерв’ю Новини.LIVE, що Збройні сили України завдали чималих втрат росіянам при деокупації донецького міста Лиман.
Підрахунки ще ведуться, але йдеться про щонайменше сотні вбитих, багато поранених та втрачену техніку. Росіяни знову тікали з поля бою на цивільних автівках, як на початку вересня на Харківщині.
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