Рівне:

Створення та просування сайтів

ISW розповів про значні успіхи ЗСУ у районі Лимана та в Херсонській області

Головна / Війна з московитами 04-окт, 2022, 08:209 prov 2
Українська армія завдала дошкульних ударів російським військам на сході та півдні. Ці поразки підтвердили деградацію навіть у елітних військових частинах рф.
Про це пише у своєму традиційному щоденному звіті про події на фронтах російсько-українського конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Перемоги Збройних сил України

Згідно із геолокаційними кадрами, українська армія продовжує наступ на схід від Лимана і, ймовірно, прорвала кордон Луганської області у напрямку Кремінної.
На Херсонщині, повідомляють українські та російські джерела, Збройні сили України здійснили значні прориви на півночі області.

Поразки елітних російських частин

Аналітики Інституту зазначають, що під Лиманом воювала 144-та мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії рф. У Херсонській області, за інформацією російських джерел, ЗСУ протистоїть 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія.
Обидві ці військові структури до війни називали одним із найелітніших частин російської федерації. Тож, наголошує Інститут, припущення про деградацію російського війська під час війни, яка затягнулася попри попередні плани військово-політичного керівництва рф, підтверджуються.
ISW нагадав також про розгром 4-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії, який мав місце раніше на харківському напрямку, підтвердивши цим прикладом проблеми окупаційних підрозділів, які дедалі більше посилюються із затягуванням російської військової агресії проти України.
Нагадаємо, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів у інтерв’ю Новини.LIVE, що Збройні сили України завдали чималих втрат росіянам при деокупації донецького міста Лиман.
Підрахунки ще ведуться, але йдеться про щонайменше сотні вбитих, багато поранених та втрачену техніку. Росіяни знову тікали з поля бою на цивільних автівках, як на початку вересня на Харківщині.
Джерело.
Схожі новини
ЗСУ знаходяться за 10 кілометрів від російського кордону в Харківській області – ISW
Війна з московитами

ЗСУ знаходяться за 10 кілометрів від російського кордону в Харківській області – ISW

ISW: Україна за кілька днів звільнила більше своїх територій, ніж росія захопила, починаючи з квітня
Головна / Війна з московитами

ISW: Україна за кілька днів звільнила більше своїх територій, ніж росія захопила, починаючи з квітня

За добу українські військові знищили три штурмовики та три вертольоти окупантів
Війна з московитами

За добу українські військові знищили три штурмовики та три вертольоти окупантів

ЗСУ за добу збили винищувач-бомбардувальник Су-34 РФ і вразили ще 4 вертольоти окупантів
Головна / Війна з московитами

ЗСУ за добу збили винищувач-бомбардувальник Су-34 РФ і вразили ще 4 вертольоти окупантів

Україна виграла битву за Харків, рф відводить війська від міста, - Інститут вивчення війни
Головна / Війна з московитами

Україна виграла битву за Харків, рф відводить війська від міста, - Інститут вивчення війни

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору