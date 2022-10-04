Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 04.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 60800 (+370) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2424 (+44) од,бойових броньованих машин / APV ? 5018 (+27) од,артилерійських систем / artillery systems – 1407 (+2) од,РСЗВ / MLRS – 340 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 177 (+1) од,літаків / aircraft – 266 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 228 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1028 (+2),крилаті ракети / cruise missiles ? 246 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3823 (+12) од,спеціальна техніка / special equipment ? 131 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk and Kryvyi Rih directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!