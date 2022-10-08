Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 08.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 62060 (+380) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2472 (+6) од,бойових броньованих машин / APV ? 5111 (+18) од,артилерійських систем / artillery systems – 1459 (+4) од,РСЗВ / MLRS – 345 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 180 (+3) од,літаків / aircraft – 266 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 234 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1079 (+12),крилаті ракети / cruise missiles ? 246 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3875 (+13) од,спеціальна техніка / special equipment ? 136 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk, Bakhmut ans Kramatorsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!