Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 10.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 62870 (+370) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2495 (+9) од,бойових броньованих машин / APV ? 5149 (+16) од,артилерійських систем / artillery systems – 1486 (+9) од,РСЗВ / MLRS – 353 (+5) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 181 (+1) од,літаків / aircraft – 267 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 235 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1097 (+11),крилаті ракети / cruise missiles ? 249 (+2),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3908 (+18) од,спеціальна техніка / special equipment ? 136 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kryvyi Rih and Kramatorsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!