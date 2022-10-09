Автомобільна гума на Chevrolet Lacetti: на що орієнтуватися при виборі, які бренди найпопулярніші

Для компактних автомобілів даного виробника каталогах багатьох брендів зустрічається різноманітний асортимент покришок.Шини на Шевролі Лачетті можна вибрати для зими та літа, що повністю задовольняють потреби транспортного засобу за всіма параметрами. Правильно підібрана гума надає автомобілю впевненості при входженні в повороти і маневрів, скорочує гальмівний шлях.

Розмір покришок: як правильно підібрати шини для Chevrolet

Кожен автомобіліст знає, що ідеальний розмір автогуми, рекомендованої до встановлення при сезонній заміні або через знос комплекту гуми на новий, той, який вказується заводом-виробником транспортного засобу в технічній документації. Але буває і таке, що деякі власники машин хочуть зробити міні-тюнінг, зменшуючи чи збільшуючи розмірність шини для покращення швидкісних показників та зовнішнього вигляду ТЗ.

Важливо знати, що будь-яке відхилення параметрів розмірності гуми приблизно на 2-3% здатне змінити технічні характеристики авто, при цьому одні властивості покращуються, а інші погіршуються. Так, встановлюючи типорозмір з невеликим відхиленням, автовласнику варто очікувати:

збільшується протекторна ширина, яка покращує зчеплення та гальмування, але при цьому значно збільшується паливна витрата;

зменшення профільної висоти покращує керованість транспортним засобом, але машина стає жорсткішою на ходу;

збільшений діаметр колеса та внутрішній діаметр автошини забезпечує підвищену комфортабельність поїздки, але суттєво погіршує керованість та стійкість автомобіля при високошвидкісному режимі.

Типорозмір та інші технічні характеристики конкретної моделі покришок можна також подивитися на маркуванні, нанесеному на боковину кожного виробу. Вона дає вичерпну інформацію про шину, яка вказує на типорозмір конструкції, посадковий діаметр, напрямок установки, дату виготовлення.

Популярні виробники

Визначившись із технічними параметрами вибору автомобільних покришок, варто звернути увагу і на бренд. Адже вибираючи продукцію відомих марок, можна бути впевненим у високій якості, надійності та безпеці. Гума на Chevrolet Lacetti від перевірених виробників не підведе у будь-якій ситуації на дорозі.

Серед найбільш популярних брендів автошин, за відгуками автовласників, можна виділити такі компанії:

Nokian практично безшумні моделі, з використанням інноваційної технології Silent Groove Design.

Goodyear - американський бренд, що випускає великі модельні лінійки, що відрізняються відмінними показниками продуктивності, легкої керованості та комфорту, незалежно від погодних та дорожніх умов.

Rosava - українська компанія, що пропонує колосальний асортимент покришок високої якості.

Тим, хто хоче купити покришки для Chevrolet Лачетті з максимальним акустичним комфортом, варто звернути увагу на модель Tigar High Performance. Це недорогі, безшумні та легко керовані шини сербського виробництва, розроблені та виготовлені для доріг з гарним асфальтовим покриттям.