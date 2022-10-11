Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 11.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 63110 (+240) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2504 (+9) од,бойових броньованих машин / APV ? 5162 (+13) од,артилерійських систем / artillery systems – 1496 (+10) од,РСЗВ / MLRS – 353 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 181 (+0) од,літаків / aircraft – 268 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 235 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1114 (+17),крилаті ракети / cruise missiles ? 295 (+46),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3916 (+8) од,спеціальна техніка / special equipment ? 136 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut, Аvdiyivka and Kramatorsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!