Понад мільйон гривень за незаконні порубки Укрзалізниця сплатить двом територіальним громадам Житомирщини

Господарським судом міста Києва задоволено позов Новоград-Волинської окружної прокуратури про стягнення з регіональної філії АТ «Українська залізниця» заподіяної незаконними порубками шкоди на суму понад 1 млн грн.Установлено, що у захисних лісосмугах, розташованих на землях Брониківської та Ярунської територіальних громад Новоград-Волинського району, які перебувають у постійному користуванні регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», скоєно незаконні порубки.Зокрема, вирубано понад 160 дерев породи дуб, ясен, акація, вільха, в’яз, чим заподіяно навколишньому природному середовищу шкоди за зазначену суму.Прокурор у суді довів, що регіональна філія, як постійний лісокористувач, не забезпечила охорони і збереження лісового фонду, тому має відшкодувати завдані державним інтересам збитки. Суд визнав доводи прокурора обґрунтованими та зобов’язав Укрзалізницю сплатити територіальним громадам збитки у повному обсязі.