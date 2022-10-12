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Понад мільйон гривень за незаконні порубки Укрзалізниця сплатить двом територіальним громадам Житомирщини

Новини регіону / Житомирська область 12-окт, 2022, 09:099 prov 0
Господарським судом міста Києва задоволено позов Новоград-Волинської окружної прокуратури про стягнення з регіональної філії АТ «Українська залізниця» заподіяної незаконними порубками шкоди на суму понад 1 млн грн.
Установлено, що у захисних лісосмугах, розташованих на землях Брониківської та Ярунської територіальних громад Новоград-Волинського району, які перебувають у постійному користуванні регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», скоєно незаконні порубки.
Зокрема, вирубано понад 160 дерев породи дуб, ясен, акація, вільха, в’яз, чим заподіяно навколишньому природному середовищу шкоди за зазначену суму.
Прокурор у суді довів, що регіональна філія, як постійний лісокористувач, не забезпечила охорони і збереження лісового фонду, тому має відшкодувати завдані державним інтересам збитки. Суд визнав доводи прокурора обґрунтованими та зобов’язав Укрзалізницю сплатити територіальним громадам збитки у повному обсязі.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
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