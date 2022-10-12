ЛіраФест-2022: на Покрову в Рівному відбудеться фестиваль кобзарів та лірників

14 жовтня у Рівному відбудеться щорічний етнічний фестиваль «ЛіраФест-2022», який уже вдев’яте об’єднає кращих лірників, кобзарів, бандуристів та фольклорні колективи Рівненщини та інших регіонів.
Упродовж дня будуть розгорнуті різні локації. Тож кожен зможе обрати зручну та цікаву для себе.
Крім того, під час заходів спільно з волонтерським центром UA.HELP збиратимуть кошти на підтримку 43-ї артилерійської бригади.
З 10.00 у храмах та на вулицях міста виступатимуть кобзарі та лірники.
О 13.00 діятиме локація "Лірницька Покрова", де також можна буде послухати спів фольклорних колективів, бандуристів та лірників, взяти участь у майстер-класі з гри на лірі, на інших традиційних музичних інструментах.
О 15.00 відбувається фестиваль з нагоди 80-річчя створення УПА.
А о 17.00 відбудеться концерт «Музика-зброя» та виставковий проєкт Миколи Бендюка «Ніл Хасевич – головний художник УПА».
Всі заходи присвячені річниці створення Української Повстанської Армії та Дню захисників і захисниць України.