Британець, що кинув жінку з дітьми заради українки, тепер кинув і українку. З травня британські і українські видання гули про бурхливий роман пари, а тепер усі спостерігають "великий Пшик"...

Річ в тім, що британець, який спонтанно покинув родину заради біженки з України, враз збанкрутував і тепер хоче читати реп . Пара пробула разом 4,5 місяці й за цей час, каже Тоні, йому набридли вибрики українки:

– Я більше не можу терпіти її образи чи гнів... Я залишив Лорну і своїх двох дітей заради неї, і доклав усіх зусиль, щоб допомогти їй зберегти нас разом. Я так багато працював, щоб ці стосунки спрацювали. Я знав, що ми виглядатимемо як ідіоти, якщо розійдемося, тому що у нас є медіа-профіль і вся увага, яку приділили нам на телебаченні та в інтернеті, – заявив Гарнетт.