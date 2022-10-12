Соцмережі та ЗМІ гудуть про "великий пшик" Каркадим з британцем

ОТАКОЇ!
Британець, що кинув жінку з дітьми заради українки, тепер кинув і українку. З травня британські і українські видання гули про бурхливий роман пари, а тепер усі спостерігають "великий Пшик"...
Річ в тім, що британець, який спонтанно покинув родину заради біженки з України, враз збанкрутував і тепер хоче читати реп . Пара пробула разом 4,5 місяці й за цей час, каже Тоні, йому набридли вибрики українки:
– Я більше не можу терпіти її образи чи гнів... Я залишив Лорну і своїх двох дітей заради неї, і доклав усіх зусиль, щоб допомогти їй зберегти нас разом. Я так багато працював, щоб ці стосунки спрацювали. Я знав, що ми виглядатимемо як ідіоти, якщо розійдемося, тому що у нас є медіа-профіль і вся увага, яку приділили нам на телебаченні та в інтернеті, – заявив Гарнетт.
Річ в тім, що британець, який спонтанно покинув родину заради біженки з України, враз збанкрутував і тепер хоче читати реп . Пара пробула разом 4,5 місяці й за цей час, каже Тоні, йому набридли вибрики українки:
– Я більше не можу терпіти її образи чи гнів... Я залишив Лорну і своїх двох дітей заради неї, і доклав усіх зусиль, щоб допомогти їй зберегти нас разом. Я так багато працював, щоб ці стосунки спрацювали. Я знав, що ми виглядатимемо як ідіоти, якщо розійдемося, тому що у нас є медіа-профіль і вся увага, яку приділили нам на телебаченні та в інтернеті, – заявив Гарнетт.
Британець зауважує, що після розриву Софія надсилала йому низку повідомлень, в яких запевняла, що любить його, і благала про примирення. Але, як зауважив британець, «вона не для мене».
У травні цього року грянув скандал міжнародного масштабу. 30-річний британець Тоні Гарнетт кинув жінку Лорну, двох дітей, заради переселенки з України, 22-річної Софії Каркадим, яка знайшла притулок в їхньому родинному домі. ( Як то кажуть – пригріли змію на грудях…)
Новоспечені закохані милувалися один одному, зізнаючись в щирих почуттях, але все скінчилося швидко. Тепер Тоні знову холостяк, заявив, що Софія не вміє пити і спакував її речі в сміттєві пакети...
Британець розповів виданню Daily Mail.Британець заявив, що дівчина не вміє поводитися, адже перестає контролювати себе в стані сп'яніння. Вона, за його словами, пошкодила ножем стіну в їхньому орендованому будинку в Бредфорді, Західний Йоркшир.
Сталося це під час святкування 30-річчя Гарнетта. Він навіть викликав поліцію, бо вона за його словами « …показала своє істинне лице». Британець каже, що віддав би багато аби повернути час назад до знайомства з біженкою.
"Мене це дуже налякало, і я не мав іншого вибору, як викликати поліцію. Це мене зовсім не тішить. Але я хвилювався за свою безпеку", - заявляє хлопець.
«Колись у мене був дуже успішний бізнес. Я присвятив йому себе, я витрачав на нього понад 80 годин на тиждень. Відтепер я збанкрутів, і на мене на вулиці, в маркетах тицяють пальцями".
Тоні сказав, що керував охоронною фірмою, яка мала контракти з NHS, які він згодом втратив через журналістів і папараці, які з’являлися на його роботі, викликаючи занепокоєння працівників.
Він сказав: «Я перейшов від того, щоб заробляти майже 2 тис на тиждень, до того, щоб заробляти нічого, тому що ЗМІ приходять до моїх дверей і намагаються отримати мій номер, тому що я заблокував свої профілі в соціальних мережах. NHS сказав, що оскільки я тепер, очевидно, «публічна особа» в очах громадськості, вони вважають ризиком для мене бути в будь-якому з цих місць. Я не публічна особа, я просто відверта людина».
«Я жив на те, що мені платили газети. Я вичерпав кредитні картки, мені допомагали члени сім’ї», — додав він.
Якщо раніше Тоні запалився українкою і хотів навіть перейти до створення «музики чи комедії» і навіть випустив пісню, засновану на його стосунках із Софією, під назвою «Ukraine to UK Rain» то тепер заявляє, що йому огидне все, щознею повязане.
Конфлікт стався, коли у подружжя перебували ще двоє українських біженців, яких вони прихистили - Софія Расторгуєва та її хлопець Ілля Троневич.
Тоні спакував Софіїні речі в сміттєві пакети, показавши цим зневагу. А ще сказав, мовляв, Каркадим втручалася в його стосунки з дочками, які для нього завжди будуть на першому місці.
Гарнетт шкодує, що почав стосунки з Каркадим
"Я на 100 відсотків закінчив з нею. Ми закінчили як пара", "Я зробив помилку, почавши стосунки з Софією", - каже британець.
Хлопець розповів, як йому все "набридло", він назвав "ірраціональною" поведінку дівчини протягом чотирьох з половиною місяців, які вони були разом.
"Я більше не можу терпіти її образи чи гнів... Я залишив Лорну і своїх двох дітей заради неї, і доклав усіх зусиль, щоб допомогти їй зберегти нас разом. Я так багато працював, щоб ці стосунки спрацювали. Я знав, що ми виглядатимемо як ідіоти, якщо розійдемося, тому що у нас є медіа-профіль і вся увага, яку приділили нам на телебаченні та в інтернеті", - заявив Гарнетт.
Однак тривало «неземне кохання» недовго – навіть пів року не минуло, а парочка вже розсталася. Причому, знову з ініціативи британця, який заявив, що Софія не вміє пити. Деталі історії розповідає видання Daily Mail.
Чому ж не склалося?
Британець заявив, що дівчина не вміє пити, бо просто перестає себе контролювати у стані сп'яніння. Вона, за його словами, пошкодила ножем стіну в їхньому орендованому будинку у Бредфорді, Західний Йоркшир.
Сталося це під час святкування 30-річчя Гарнетта. Йому навіть довелося викликати поліцію.
– Мене це дуже налякало, і я не мав іншого вибору, як викликати поліцію. Це мене зовсім не тішить. Але я хвилювався за свою безпеку, - заявляє хлопець. Тоні спакував речі своєї коханої в сміттєві пакети, виказавши цим усю зневагу до дівчини та її вчинків. А ще він заявив, що Каркадим втручалася в його стосунки з дочками, які для нього завжди будуть на першому місці. Британець каже, що сам не знає, як так сталося спонтанно і бурхливо і вважає, що нашкодив, в першу чергу, собі і своїй сім'ї.
– Я на 100% закінчив з нею. Ми закінчили як пара, – каже британець. – Я зробив помилку, почавши стосунки з Софією. Британець також розповів, що коли він у Софії запитав, коли і де вона хотіла б приступити до роботи, адже усі повинні працювати, то вона відповіла, що біженці не працюють і її задоволяняє таке життя, адже вона по-англійськи знає лише кілька слів.
На форумі Української Правди при обговоренні повідомлення про Софію та Тоні, знайшлися ті, хто впізнав в киянці – шахрайку. Дівчину підозрюють у нечесних операціях на ОЛХ – вона брала аванс за товар, який не відправляла. Йдеться про дипломні та курсові роботи, які вона бралася написати. І на додачу прикріпили кілька фото Софії.
Українка шкодує про її погрози і шантаж до британця, які не допомогли. Біженка каже, що їй в голову не вміщається, як після того, як її називали "зіркою", "богинею", "венерою", "артемідою" - з допомогою поліцейського виставили вон. Каже, що не могла там лишатися, бо її кругом впізнавали британці і осудливо дивилися чи прямо в лице їй казали, щоб вона забиралася геть. Але вона не втрачає ще надії і сьогодні вважає, що приказка - "на чужому нещасті щастя не побудуєш..." - це не для неї, бо в неї життя одне. Але те, що рано чи пізно чекає кожного приблизний фінал, хто нахабно суне свого носа в чужі сім'ї - то це безперечно...
Українка шкодує про її погрози і шантаж до британця, які не допомогли. Біженка каже, що їй в голову не вміщається, як після того, як її називали "зіркою", "богинею", "венерою", "артемідою" - з допомогою поліцейського виставили вон. Каже, що не могла там лишатися, бо її кругом впізнавали британці і осудливо дивилися чи прямо в лице їй казали, щоб вона забиралася геть. Але вона не втрачає ще надії і сьогодні вважає, що приказка - "на чужому нещасті щастя не побудуєш..." - це не для неї, бо в неї життя одне. Але те, що рано чи пізно чекає кожного приблизний фінал, хто нахабно суне свого носа в чужі сім'ї - то це безперечно...