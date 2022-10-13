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Суд наклав арешт на частки в статутних капіталах підприємств, які належать росіянам

Новини регіону / Івано-Франківська область 13-окт, 2022, 12:399 prov 0
За ініціативи Державного бюро розслідувань суд арештував частки в статутних капіталах двох підприємств з Івано-Франківської області. Загальна вартість активів близько 70 мільйонів гривень.
Працівники ДБР з’ясували, що фактичними власниками цих підприємств є громадяни росії, які намагалися це приховати аби уникнути конфіскації майна в дохід держави. Вони створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність.
Також встановлено, що ці підприємства ухилялись від сплати податків.
Розпочато досудове розслідування за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України). Сума збитків держбюджетові може становити десятки мільйонів гривень.
12 жовтня суд наклав арешт на корпоративні права у розмірі понад 90 відсотків статутного капіталу обох підприємств. Вирішується питання щодо їх передачі в управління АРМА, також буде ініційовано спецконфіскація майна.
Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.
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