Двох чоловіків у водолазних костюмах затримали на Закарпатті біля кордону з Угорщиною

Двох громадян України затримали цієї ночі військовослужбовці відділу прикордонної служби «Вилок» Мукачівського загону.
Близько 2-ї години ночі під час патрулювання прикордонний наряд помітив неподалік від кордону невідомих осіб, які мали намір переплисти через річку Тиса, щоб дістатися сусідньої Угорщини.
«Водолазів» затримали. Обидва вони були одягнені у гідрокостюми. Особисті речі, телефон та змінний одяг спритники ретельно замотали скотчем. Шукаючи мілководдя у стрімкій та повноводній Тисі, правопорушники ледь не потонули. Чи причетний хтось до організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними українцями, наразі встановлюють оперативники загону.
На затриманих склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», за вчинення якого передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 грн до 8500 грн або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.