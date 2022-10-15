Рівне:

Створення та просування сайтів

У НСЗУ розповіли, як ветеранам отримати безкоштовну реабілітацію після травм

Війна з московитами / Здоровя 15-окт, 2022, 11:059 prov 0
Вже сьогодні ветерани війни можуть розраховувати на  безоплатні медичні послуги. Діагностика, лікування та реабілітація – це все покривається Програмою медичних гарантій. 
Національна служба здоров’я України розповіла про те, як ветеранам отримати безоплатну медичну допомогу. 
Зазначається, що українські захисники, які отримали травми опорно-рухового апарату, можуть отримати лікування від держави безкоштовно. Така реабілітація містить діагностику, надання допомоги та реабілітацію.
Зокрема, у разі переломів чи травми суглобів ветерани можуть звертатись до медзакладів, у яких є договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг. Їхні адреси можна дізнатись в контакт-центрі за номером 16-77.
Щоб пройти реабілітацію, потрібно отримати направлення від сімейного лікаря, з яким укладена декларація, або ж з лікуючим лікарем.
Також на реабілітацію можуть перевести з іншого закладу або клінічного підрозділу лікарні.
Які послуги з реабілітації є безкоштовними:
  • первинне обстеження за міжнародними стандартами;
  • складання індивідуального плану лікування;
  • повий процес реабілітації та моніторинг стану пацієнта, а також оцінювання та корегування реабілітації в залежності від прогресу;
  • лабораторні та інструментальні дослідження;
  • консультації від вузькопрофільних лікарів;
  • знеболення на всіх етапах лікування;
  • психологічна допомога після травмування в бойових діях;
  • навчання рідних догляду за пацієнтом;
  • цілодобовий догляд в стаціонарах та харчування.
При цьому реабілітація може бути як амбулаторною, так і стаціонарною, залежно від плану реабілітації, який складає лікар враховуючи потреби пацієнта.
?Джерело.???
Схожі новини
Лікарня чи ФОП. Що треба знати про приватну лікарську практику?
Здоровя

Лікарня чи ФОП. Що треба знати про приватну лікарську практику?

Захворюваність на COVID-19 зростає
Рівненська область / Новини регіону / Здоровя

Захворюваність на COVID-19 зростає

У Рівному відбулося засідання Секції АМУ з питань охорони здоров’я.
Здоровя

У Рівному відбулося засідання Секції АМУ з питань охорони здоров’я.

Україні потрібен "план Маршалла" для відновлення після війни, – міністр фінансів Німеччини
Війна з московитами / Україна і світ / Політика

Україні потрібен "план Маршалла" для відновлення після війни, – міністр фінансів Німеччини

Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?
Війна з московитами / Актуально

Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору