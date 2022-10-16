Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 65000 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2529 (+5) од,бойових броньованих машин / APV ? 5193 (+14) од,артилерійських систем / artillery systems – 1589 (+7) од,РСЗВ / MLRS – 365 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 186 (+0) од,літаків / aircraft – 268 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 242 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1224 (+14),крилаті ракети / cruise missiles ? 316 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3959 (+8) од,спеціальна техніка / special equipment ? 143 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kryvyi Rih and Bahmut directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!