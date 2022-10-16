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Організували незаконне переправлення чоловіків до Румунії – на Закарпатті викрито групу місцевих жителів

Новини регіону / Закарпатська область 16-окт, 2022, 17:569 prov 0
За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито групу мешканців Рахівщини за фактом організації протиправного перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками (ст. 332 КК України).
За попередньою інформацією слідства, до протиправної діяльності причетні четверо закарпатців. Будучи місцевими мешканцями, вони добре орієнтувалися в прикордонній місцевості та налагодили схему переправлення громадян України до Румунії в обхід пунктів пропуску. При цьому відстежували рух прикордонних нарядів за допомогою тепловізора. Закарпатці підшукали трьох військовозобов’язаних чоловіків, які погодилися надати 20 тисяч доларів США за послуги з незаконного перетину кордону.
У межах кримінального провадження триває слідство, яке здійснює Управління СБУ в Закарпатській області. Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру. Заходи із викриття злочину проведені спільно зі співробітниками  відділу міграційної поліції ГУ Нацполіції Закарпаття та Мукачівського прикордонного загону.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
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