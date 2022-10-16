Прокуратура Житомирщини в апеляційній інстанції домоглася стягнення з виробника 1,7 млн грн збитків, заподіяних шкідливими викидами у повітря

Апеляційну скаргу прокурорів Житомирської обласної прокуратури на рішення суду першої інстанції про відмову у стягненні з приватного товариства заподіяної довкіллю шкоди Північно-західний апеляційний господарський суд розглянув та виніс по ній позитивне рішення.Так, суд скасував рішення першої інстанції та постановив нове, яким зобов’язав виробника продукції сплатити 1,7 млн грн збитків, заподіяних несанкціонованими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.Установлено, що товариство, розташоване на території Березівської територіальної громади Житомирського району, виробництво якого пов’язане із переробкою птиці, понад один рік (січень 2019– березень 2020) здійснювало викиди в атмосферне повітря без відповідного дозволу. Унаслідок цього, за висновками фахівців, довкілля забруднювалося такими шкідливими речовинами, як оксид вуглецю, азоту, кислота азотна, ангідрид фосфорний, метан тощо.У зв’язку з порушенням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологами виставлена претензія про відшкодування заподіяних збитків на суму 1,7 млн грн. Проте виробник добровільно не сплатив заподіяних збитків. Тоді прокуратура заявила позов про примусове стягнення зазначеної суми, який Господарський суд Житомирської області залишив без задоволення. Апеляційна судова інстанція вимоги прокуратури визнала обґрунтованими.