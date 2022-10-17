На Рівненщині жертвами злочинів цьогоріч стали більше 120 дітей

Упродовж поточного року органами прокуратури Рівненщини захищено права 124 неповнолітніх, які стали жертвами кримінальних правопорушень. Найчастіше діти потерпають від майнових злочинів та тілесних ушкоджень. 73 кримінальні провадження вже скеровано до судів.Також ювенальні прокурори активно відстоювали інтереси держави у сфері охорони дитинства. Зокрема, за процесуального керівництва органів прокуратури до суду скеровано 9 обвинувальних актів стосовно 15 осіб у кримінальних провадженнях щодо законності використання бюджетних коштів, у яких завдано збитків державі на понад 1,6 млн грн.Так, приміром, перед судом постануть службові особи відділу освіти однієї з райдержадміністрацій нині вже Сарненського району, які, за попередньою змовою із двома підприємцями, уклали низку договорів щодо поставки продуктів харчування до навчальних закладів, а пізніше також провели оплати за цими договорами. Проте, вказані товари через карантин ніхто фактично не поставляв, а обвинувачені, відповідно, заволоділи майже 400 тис грн державних коштів. Цих грошей вистачило б на 1,5 місяця харчування дошкільнят колишнього Рокитнівського району.Захист інтересів дітей — одне з пріоритетних завдань органів прокуратури. Ювенальні прокурори продовжують активну роботу, насамперед, щоб і надалі протидіяти злочинам, вчиненим проти дітей та попередити розкрадання бюджетних коштів, спрямованих на охорону дитинства.