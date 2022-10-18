У лісі на Закарпатті затримали 7 чоловіків, які намагалися перетнути кордон

Під час патрулювання прикордонний наряд відділення "Кам’яниця" виявив у лісі п’ятьох невідомих. "Чоловіки вже встигли подолати загороджувальний паркан та рухалися у бік держрубежу. Під час затримання троє з чоловіків спробували вдатися до втечі, тож військовослужбовцям довелося їх наздоганяти", — йдеться у повідомленні.Під час їх переслідування прикордонники помітили неподалік ще кількох осіб, які також рухалися в бік Словаччини. "Коли вони побачили військових, також намагалися втекти і сховатися у лісі. Аби затримати цих двох втікачів, правоохоронцям довелося здійснити попереджувальні постріли", — інформують в управлінні.Усі затримані мали при собі паспорти громадян України. Як встановили правоохоронці, чоловіки є жителями Київської області, Харкова і Кривого Рогу віком від 19 до 47 років. Їх доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин справи їх притягнуть до відповідальності — "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".