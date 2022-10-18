Рівне:

Створення та просування сайтів

У лісі на Закарпатті затримали 7 чоловіків, які намагалися перетнути кордон

Новини регіону / Закарпатська область 18-окт, 2022, 14:189 prov 0
У лісі в Ужгородському районі 16 жовтня затримали 7 чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон. Про це повідомляють на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.
Під час патрулювання прикордонний наряд відділення "Кам’яниця" виявив у лісі п’ятьох невідомих. "Чоловіки вже встигли подолати загороджувальний паркан та рухалися у бік держрубежу. Під час затримання троє з чоловіків спробували вдатися до втечі, тож військовослужбовцям довелося їх наздоганяти", — йдеться у повідомленні.
Під час їх переслідування прикордонники помітили неподалік ще кількох осіб, які також рухалися в бік Словаччини. "Коли вони побачили військових, також намагалися втекти і сховатися у лісі. Аби затримати цих двох втікачів, правоохоронцям довелося здійснити попереджувальні постріли", — інформують в управлінні.
Усі затримані мали при собі паспорти громадян України. Як встановили правоохоронці, чоловіки є жителями Київської області, Харкова і Кривого Рогу віком від 19 до 47 років. Їх доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин справи їх притягнуть до відповідальності — "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Схожі новини
На Закарпатті прикордонники затримали 18 ухилянтів, які незаконно хотіли втекти з країни
Новини регіону / Закарпатська область

На Закарпатті прикордонники затримали 18 ухилянтів, які незаконно хотіли втекти з країни

Тікали так, що згубили капці. Прикордонники Чопського загону затримали групу чоловіків, які мали намір у незаконний спосіб пробратися з України до Словаччини
Новини регіону / Закарпатська область

Тікали так, що згубили капці. Прикордонники Чопського загону затримали групу чоловіків, які мали намір у незаконний спосіб пробратися з України до Словаччини

Двох чоловіків у водолазних костюмах затримали на Закарпатті біля кордону з Угорщиною
Новини регіону / Закарпатська область

Двох чоловіків у водолазних костюмах затримали на Закарпатті біля кордону з Угорщиною

На Закарпатті виявили двох осіб, які намагалися виїхати з України за підробленими документами
Новини регіону / Закарпатська область

На Закарпатті виявили двох осіб, які намагалися виїхати з України за підробленими документами

ДБР на Буковині викрило схему нелегального перевезення чоловіків призовного віку до Румунії
Новини регіону / Хмельницька область / Чернівецька область

ДБР на Буковині викрило схему нелегального перевезення чоловіків призовного віку до Румунії

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору