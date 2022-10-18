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Заявляла, що Буча – це українська провокація: засуджено ще одну колаборантку

Новини регіону / Хмельницька область 18-окт, 2022, 12:189 prov 0
За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винною 59-річну хмельничанку у здійсненні колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). 
Жінка в соцмережах регулярно розповсюджувала дописи з російською пропагандою, в яких українську владу звинувачують у брехливому висвітленні війни та виправдовують проведення так званої «спецоперації». 
Так, вона активно репостила новини із російських пабліків, у яких українських захисників звинувачують у вбивствах мирного населення: «Буча-украинская провокация», «Ракета, ударившая по железнодорожному вокзалу Краматорска, принадлежит ВСУ». 
Вироком Хмельницького міськрайонного суду колаборантку засуджено та призначено покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, на 10 років. 
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників управління СБУ в області.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
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