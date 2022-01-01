Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 66280 (+430) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2554 (+6) од,бойових броньованих машин / APV ? 5235 (+16) од,артилерійських систем / artillery systems – 1637 (+15) од,РСЗВ / MLRS – 372 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 189 (+1) од,літаків / aircraft – 269 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 242 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1286 (+10),крилаті ракети / cruise missiles ? 323 (+5),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3999 (+14) од,спеціальна техніка / special equipment ? 146 (+2).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut and Kramatorsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!