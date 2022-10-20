Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві колишньої дружини

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури суд обрав запобіжний захід жителю Шпанова, якого підозрюють в умисному вбивстві колишньої дружини (ч.1 ст.115 КК України).Слідством встановлено, що 17 жовтня цього року між колишнім подружжям, яке проживало разом, виник конфлікт, у ході якого чоловік кілька разів вдарив жінку молотком по голові. Від отриманих травм 59-річна потерпіла померла на місці події.Того ж дня чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. 18 жовтня йому повідомлено про підозру, а сьогодні обрано запобіжний захід.Рівненський районний суд вирішив, що найближчі 60 діб підозрюваний проведе під вартою, без прав внесення застави.Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, втановлюються всі обставини злочини, призначені необхідні експертизи.Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.За вчинення вказаного кримінального правопорушення зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.