Рівне:

Створення та просування сайтів

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві колишньої дружини

Рівненська область / Новини регіону / Кримінал 20-окт, 2022, 08:079 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури суд обрав запобіжний захід жителю Шпанова, якого підозрюють в умисному вбивстві колишньої дружини (ч.1 ст.115 КК України).
Слідством встановлено, що 17 жовтня цього року між колишнім подружжям, яке проживало разом, виник конфлікт, у ході якого чоловік кілька разів вдарив жінку молотком по голові. Від отриманих травм 59-річна потерпіла померла на місці події.
Того ж дня чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. 18 жовтня йому повідомлено про підозру, а сьогодні обрано запобіжний захід.
Рівненський районний суд вирішив, що найближчі 60 діб підозрюваний проведе під вартою, без прав внесення застави.
Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, втановлюються всі обставини злочини, призначені необхідні експертизи.
Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.
За вчинення вказаного кримінального правопорушення зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
Схожі новини
60 діб під вартою проведе житель Вараша, підозрюваний у вбивстві
Рівненська область / Новини регіону

60 діб під вартою проведе житель Вараша, підозрюваний у вбивстві

Суд відправив за ґрати підозрюваного, який вбив товариша, а тіло викинув у валізі на смітник
Рівненська область / Новини регіону

Суд відправив за ґрати підозрюваного, який вбив товариша, а тіло викинув у валізі на смітник

Влаштував стрілянину в будинку батьків колишньої дружини – підозрюваний проведе 60 діб під вартою
Рівненська область / Новини регіону

Влаштував стрілянину в будинку батьків колишньої дружини – підозрюваний проведе 60 діб під вартою

За умисне вбивство знайомої ужгородку взято під варту без застави
Новини регіону / Закарпатська область

За умисне вбивство знайомої ужгородку взято під варту без застави

Пяний чіплявся та ображав військовослужбовицю
Новини регіону / Закарпатська область

Пяний чіплявся та ображав військовослужбовицю

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору