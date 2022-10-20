Розтрата майже 2,4 млн грн на будівництві ЦНАПу – підозрюють голову сільської ради та його пособників

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури голові сільської ради однієї з громад на Ужгородщині та його пособникам – директору підрядної фірми та інженеру з технічного нагляду – повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах і службовому підробленні, вчиненому групою осіб.Слідством встановлено, що при будівництві адміністративної будівлі підозрювані здійснили розтрату коштів із місцевого бюджету. Директор підприємства вніс до будівельної документації недостовірні відомості, завищивши вартість та обсяги фактично виконаних робіт на об’єкті. Інженер з технічного нагляду, знаючи, що будівництво ЦНАПу не завершене, підписав відповідні акти та довідки. Затвердив їх і сільський голова, що стало підставою для перерахування підряднику грошових коштів. Унаслідок неправомірних дій осіб збитки державі склали майже 2,4 млн грн.Дії голови сільської ради кваліфіковано за, а двох інших підозрюваних – за. До суду вже подані клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а щодо керівника органу місцевого самоврядування – і клопотання про відсторонення від посади.Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу обласного Управління СБУ.Примітка: відповідно доособа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.