Трьом мешканцям Чопа, що в складі ОЗГ здійснювали несанкціоноване втручання в роботу електронної медичної системи, призначено майже 400 тис. грн штрафу

За публічного обвинувачення прокурора Ужгородської окружної прокуратури трьох учасників організованої злочинної групи засуджено до штрафу за неодноразове несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем ().Під час досудового розслідування було встановлено, що троє жителів Чопа налагодили схему фальсифікації довідок та сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 з подальшим несанкціонованим внесенням даних до медичної інформаційної системи.Організатор залучив до протиправної діяльності свого знайомого, який займався пошуком громадян, охочих надати грошову винагороду в розмірі 4500-5000 грн та одержати такий документ без фактичного проведення щеплення. Безпосереднім виконавцем була місцева медсестра. Жінка під обліковими записами інших лікарів вносила до автоматизованої системи недостовірну інформацію про нібито проведення закарпатцям щеплень.Врахувавши зібрані стороною обвинувачення докази, суд призначив організатору незаконної діяльності штраф у розмірі 136 тис. грн, а двом іншим обвинуваченим – по 119 тис. грн. Наразі вступ вироку в законну силу очікується.Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції ().